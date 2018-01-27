Количество отравившихся в хабаровской гимназии увеличилось до 100 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - До 100 человек увеличилось количество заразившихся острой кишечной инфекцией в хабаровской гимназии, ранее сообщалось о девяти заболевших учениках.

"По оперативным данным, по состоянию на субботу в гимназии №3 зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших - семь взрослых работников гимназии", - сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные лечатся амбулаторно. Заболевание протекает в средней и легкой формах.

По результатам анализов у восьми заболевших детей выделен антиген норовируса.

Занятия в гимназии приостановлены, проводятся дезинфекционные мероприятия. Роспотребнадзор выявил нарушения в работе пищеблока гимназии.

По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).