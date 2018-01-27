Скончался известный журналист Борис Туманов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Умер журналист-международник Борис Туманов, сообщил его сын Григорий на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно", - написал он.

По данным радиостанции "Эхо Москвы", похороны журналиста-международника пройдут в понедельник.

Отмечается, что Борис Туманов выступал в качестве эксперта и соведущего программ на радиостанции.

Туманов родился в 1938 году. В 1961 году окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Он работал корреспондентом во франкоязычных странах, Экваториальной и Западной Африки