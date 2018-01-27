Вандалы разгромили кладбище в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге вандалы повредили больше 30 надгробных плит, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу на официальном сайте Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратился 58-летний сотрудник кладбища с сообщением о том, что при обходе территории обнаружил 32 поврежденные надгробные плиты", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших). Полиция устанавливает преступников.

В Кировском районе Петербурга находится действующее Красненькое кладбище.