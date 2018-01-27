Большинство россиян отказалось ограничивать себя в еде

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Две трети россиян (65%) рассказали, что они не соблюдают ограничений в еде, в то же время 17% соблюдают диету по медицинским показаниям, 10% придерживаются ограничений, чтобы контролировать вес, сообщает фонд "Общественное мнение".

Еще 6% респондентов питаются в соответствии с религиозными предписаниями, 1% - употребляют только растительную пищу, показывают результаты опроса, проведенного 20-21 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Подобные ограничения 25% опрошенных переносят легко, без проблем, в то время как 8% это дается с трудом.

Согласно данным исследования, 76% россиян в будние дни обычно едят суп, 21% обходятся без первого.

По данным опроса, большинство россиян положительно оценивают состояние своего здоровья: 37% говорят о хорошем самочувствии, 45% называют его удовлетворительным, однако почти каждый пятый (18%) дал негативную оценку.

Кроме того, 47% опрошенных сообщили, что соблюдают режим питания (не придерживаются его 52% россиян).