Женщина погибла в пожаре в красногорской многоэтажке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Красногорске горит жилая многоэтажка, женщина задохнулась угарным газом, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже на улице Южной, 6. В очаге пожара женщина задохнулась угарным газом", - сказал источник.

Ее муж вместе с двумя детьми спасся, выпрыгнув из окна. "Выпрыгнувший из окна мужчина и двое детей госпитализированы в местную больницу. У них тяжелые травмы", - сказал источник.

В подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт пожара, уточнив, что возгорание локализовано на площади 50 кв. м.