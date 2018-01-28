Пожар в квартире многоэтажки в Красногорске унес жизни двух человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возгорание в многоэтажном жилом доме в Красногорске ликвидировано, погибли два человека, трое пострадали, они доставлены в больницу, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"В результате ЧП погибло два человека: один мужчина скончался на месте, второй - в машине скорой медицинской помощи", - сказал он.

По состоянию на 16:00, в Красногорскую больницу №1 поступило еще трое пострадавших: два ребенка и один взрослый. "Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал министр.

По его словам, пострадавшие подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по Московской области сообщили о ликвидации пожара в многоэтажке в Красногорске.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел в одной из квартир на шестом этаже на улице Южной, 6. Первоначально сообщалось, что от отравления угарным газом погибла женщина. Муж женщины вместе с двумя детьми спасся, выпрыгнув из окна.