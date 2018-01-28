Тело погибшего в Сочи лыжника эвакуировали вертолетом МЧС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спасатели вертолетом эвакуировали тело горнолыжника, сорвавшегося с трассы в Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в воскресенье.

Собеседник отметил, что мужчина 35-40 лет, катавшийся за пределами оборудованных трасс, сорвался со склона и в результате полученных травм скончался на месте.

"Для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, погибшего доставили на вертолетную площадку курорта "Горки Город" и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.