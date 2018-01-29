На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На Малышевском месторождении (Свердловская область, разрабатывает АО "Калининградский янтарный комбинат") добыт изумруд весом 1,6 кг, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Длина камня составляет 14 см, ширина - 7 см. По предварительной оценке сотрудников Гохрана России, стоимость минерала превышает 4 млн рублей.

"Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что полупрозрачный светло-зеленый камень по качеству относится ко второму сорту, цветность также вторая.

В пресс-службе Малышевского рудника "Интерфаксу" уточнили, что в последний раз крупный изумруд был найден на руднике в 2017 году, его вес составил чуть менее 1 кг. Собеседник агентства также отметил, что новый минерал в ближайшее время получит имя, которое будет определено по итогам конкурса.

Как сообщалось, Малышевский рудник ежегодно перерабатывает 85 тыс. тонн породы. В день в среднем извлекается около 1,5 кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 г александритов.

Изумрудно-бериллевое месторождение в поселке Малышева является уникальным для России. Здесь многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 90-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к новому собственнику - "Калининградскому янтарному комбинату".

"Калининградский янтарный комбинат" расположен на побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный, где сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. Предприятие на 100% принадлежит ГК "Ростех".