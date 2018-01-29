Что произошло за день: понедельник, 29 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Международный паралимпийский комитет разрешил выступать под нейтральным флагом на Паралимпиаде-2018 спортсменам из России в пяти видах спорта.

- В Кремле назвали готовящийся в США "кремлевский доклад" попыткой повлиять на выборы в России. В свою очередь, посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что публикация доклада не является чем-то новым. По его словам, это реализация закона, принятого полгода назад, а Москва и Вашингтон должны двигаться вперед.

- Российские чиновники разных уровней потратили 14 млрд рублей на заказ работ и услуг по выполнению собственных полномочий, выявила Счетная палата. Нередко подготовку проектов приказов и правительственных актов поручали сторонним иностранным организациям.

- На Малышевском месторождении на Урале добыт изумруд весом 1,6 кг. Подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

- Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность в связи с приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая получила два года лишения свободы в связи со смертью ее пациента. Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. В свою очередь, в СКР заявили о подтверждении вины гематолога двумя экспертизами.

- Прекращена операция по поиску пропавшего в Японском море судна "Восток". Надежды найти моряков живыми не осталось, заявили спасатели.