Депздрав Москвы вызвался помочь защите осужденной за смерть пациента Елены Мисюриной

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы готов обеспечить консультацию защите врача-гематолога Елене Мисюриной, приговоренной к двум годам колонии общего режима в связи со смертью ее пациента, надеется на пересмотр дела.

"Адвокатом будет подана апелляционная жалоба в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда. В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения в понедельник.

Там напомнили, что Мисюрина работает в столичной ГКБ №52 с 2014 года и является "известным опытным врачом, высокопрофессиональным специалистом".

"До принятия решения в суде можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде. Важно понимать, что оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений, а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей", - отметили в департаменте.

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году по факту смерти пациента, которому Мисюрина делала трепанобиопсию (забор образцов костного мозга и костной ткани), работая тогда в частной медклинике.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента.

Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Между тем президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в своем в твиттере назвал приговор в отношении врача "беспределом".