Сергей Собянин выразил озабоченность приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность в связи с вынесением обвинительного приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной.

"Крайне озабочен делом врача Е.Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее, такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно", - написал Собянин в своем твиттере в понедельник. Он подчеркнул, что это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что ведомство рассчитывает на пересмотр приговора Мисюриной, осужденной на два года колонии общего режима в связи со смертью ее пациента.

"Адвокатом будет подана апелляционная жалоба в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда. В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", - заявили в пресс-службе департамента. Там напомнили, что Мисюрина работает в столичной ГКБ №52 с 2014 года и является "известным опытным врачом, высокопрофессиональным специалистом".

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году по факту смерти пациента, которому Мисюрина делала трепанобиопсию (забор образцов костного мозга и костной ткани), работая тогда в частной медклинике.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента.

Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Между тем президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в своем в твиттере назвал приговор в отношении врача "беспределом".