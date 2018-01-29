Законопроект о правилах рекламы микрозаймов внесен в Госдуму

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Законопроект, устанавливающий особые правила публикации информации в рекламе микрозаймов, внесен в Госдуму представителями ЛДПР. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 28 федерального закона "О рекламе" и обязать указывать в рекламе определенные данные. В частности, реклама услуг микрофинансовых организаций (МФО) должна содержать информацию о размере процентной ставки за пользование микрозаймом в процентах годовых, сумме и сроке возврата микрозайма, перечень всех дополнительных расходов заемщика, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, штрафных санкциях за нарушение срока возврата.

Согласно действующему законодательству, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что несмотря на размер административных штрафов за нарушение законодательства о рекламе МФО, фиксируются массовые нарушения: утаивают полную стоимость микрозайма и указывают в рекламе проценты, начисляемые на сумму микрозайма в день. "В результате потенциальные заемщики не получают необходимой информации, чтобы составить представление о полной стоимости микрозайма и тех рисках, которые сопутствуют его предоставлению, и неминуемо вводятся в заблуждение относительно своих финансовых возможностей своевременно возвратить заем", - говорится в пояснительной записке.