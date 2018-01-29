Прокуратура обжаловала освобождение из-под стражи экс-главы Татфондбанка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана обжаловала решение Приволжского райсуда Казани, который смягчил меру пресечения бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину, изменив ее с заключения в СИЗО на домашний арест.

"Данное судебное решение прокуратура считает незаконным и необоснованным. Судом не учтено то, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Мусина меры пресечения в виде заключения под стражу и неоднократного продления срока содержания под стражей, не отпали и в настоящее время сохраняют свое значение", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Татарстана, опубликованном в понедельник.

Надзорный орган полагает, что, "находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела, в том числе оказывать давление на свидетелей в целях изменения показаний, помешать установлению и привлечению к ответственности иных лиц, причастных к противоправной деятельности".

"Доводы следствия о том, что Мусин полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и дал развернутые показания не нашли своего объективного подтверждения. Фактически эти показания являются малоинформативными и сводятся лишь к констатации уже известных следственному органу фактов, не раскрывающих детали совершенных преступлений. Более того, обвиняемый полностью отрицает умышленный характер инкриминируемых ему деяний", - подчеркивает прокуратура.

В минувшую пятницу Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия, заменив для Мусина меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест сроком до 6 марта 2018 года. Представитель следствия в суде сообщал, что бывший банкир способствует раскрытию преступления, сотрудничает со следствием, у него ухудшилось здоровье.

Экс-руководителю Татфондбанка, ставшему фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.2. ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Мусин признал свою вину, дав признательные показания по преступлениям, которыми нанесен ущерб Татфондбанку, а также ЦБ РФ на 24,6 млрд рублей.

Срок предварительного расследования по данному делу продлен до 16 мая 2018 года.

Как сообщалось, в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Мусина было заведено несколько уголовных дел: по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ущерб от действий Мусина, по данным следствия, озвученным в 2017 году, превышал 50 млрд рублей. Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.