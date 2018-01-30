Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер" после проведения модернизационных работ, в 2019 году, будет передан в состав Северного флота, сообщил "Интерфаксу" представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту, капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

По его данным, "в настоящее время ремонт и модернизация СГА "Бестер" ведутся на "Канонерском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге под контролем Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ".

"СГА "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 метров, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ. По своим характеристикам, модернизируемый на Канонерском заводе СГА "Бестер" будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии, - "Бестер-1" (проекта 18271), который является развитием проекта 18270 и входит в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в конструкции СГА предусмотрено применение принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в мире: "система наведения посадки и прикрепления к аварийной подводной лодке (камера присоса), которая позволяет СГА эвакуировать людей при крене до 45о". Для сравнения, все предыдущие спасательные аппараты, построенные в нашей стране и за рубежом, могли оказать помощь терпящему бедствие экипажу при крене аварийной подводной лодки не более 15о, говорится в сообщении.

По данным министерства, аппарат оснащен системой жизнеобеспечения, которая надежно работает при повышенном давлении в спасательном отсеке, что обеспечивает приём спасаемых не только "сухим", но и "мокрым" способом (на глубинах до 60 метров).

"Кроме того, СГА "Бестер-1" оснащен новой системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия, что сокращает время последующего нахождение людей в барокамерах. Водоизмещение, т - около 41; высота, м - 5,2; скорость хода, узлов - 3,2; количество спасаемых, чел. - 22", - говорится в сообщении.