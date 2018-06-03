Двое военнослужащих Северного флота утонули в озере

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В городе Североморске, который является главной базой Северного флота, утонули двое военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.

"Это произошло сегодня ночью на озере, погибшие - военнослужащие", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в следственном управлении СКР по Мурманской области "Интерфаксу" подтвердили факт гибели двух мужчин в Североморске, не комментируя их профессиональную принадлежность. "По данному факту проводится процессуальная проверка. Личности утонувших установлены, оба 1985 года рождения. Что именно произошло и что послужило причиной произошедшего, установят в ходе проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - пояснила старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.

Позднее на Северном флоте (СФ) подтвердили, что проводится проверка в связи с гибелью двоих военнослужащих, которые утонули в озере.

"По предварительным данным, военнослужащие по контракту во внеслужебное время в результате несчастного случая утонули в одном из водоемов в окрестностях города Североморска. Причины происшедшего уточняются", - сказали в пресс-службе.

В следственном управлении СКР по Мурманской области "Интерфаксу" подтвердили факт гибели двух мужчин в Североморске, не комментируя их профессиональную принадлежность. Оба погибших 1985 года рождения.