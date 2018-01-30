Пропавшее в Японском море судно будут искать с самолетами-амфибиями

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Два самолета Бе-200 МЧС во вторник продолжат поиски пропавшего 26 января в Японском море сейнера "Восток".

"По решению руководства МЧС авиация во вторник продолжит поиск. Самолеты готовятся к вылету. Также в готовности находится вертолет Ми-8", - сообщила агентству "Интерфаксу" представитель пресс-службы краевого главка МЧС.

В понедельник координатор поисково-спасательной операции принял решение о прекращении активной фазы операции из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Поиски продолжат проходящие в том районе суда. По данным Росморречфлота, с начала поисковой операции в Японском море авиацией и морскими судами было обследовано более 36,3 тыс. квадратных километров акватории.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота.