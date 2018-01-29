Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Авиация в понедельник утром возобновила поиски пропавшего в четверг в Японском море сейнера "Восток", сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

"В 9:00 (2:00 мск) для проведения поисков вылетел самолет Бе-200ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра МЧС России. В 9:15 (2:15 мск) - самолет Бе-200 с красноярскими спасателями на борту. К работам по поиску судна также привлечены спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и траулер "Орион"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски осложняет непогода - сильный ветер и снег.

В операции задействованы 101 человек и шесть единиц техники.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. Авиацией и морскими судами в ходе поисков обследовано почти 29,5 тыс. квадратных километров акватории. В субботу в районе поиска найдены два плота с судна "Восток", людей в них не было.