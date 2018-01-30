Володин заявил об усилении консолидации российского общества из-за "кремлевского доклада"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что "кремлевский доклад" США не будет иметь для России тех негативных последствий, на которые рассчитывают его инициаторы.

"Какие только санкции ни придумывали против нашей страны начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Володин отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России. "Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем. Это видят и наши партнеры за рубежом. Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму", - подчеркнул спикер парламента.

Он также высказал мнение, что введение санкций против России уже давно не связано с официальными причинами, которые указаны в "Акте о противодействии противникам Америки посредством санкций". "Политика ограничений - способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса", - уверен он.

Поэтому, добавил политик, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ее ослабить.

По мнению спикера, налицо "очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику". Он считает, что такого рода действия Вашингтона вредят как простым американцам, так и союзникам США в Европе. "Новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса", - подчеркнул Володин.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала другие страны проигнорировать "кремлевский доклад" Минфина США. "Другие государства должны понимать, что если политики США считают возможным шантажировать Россию, то у них есть только один "шанс на суверенитет" - это прекратить следовать спискам и указаниям Вашингтона", - сказала она журналистам во вторник.

Она отметила, что санкционная политика душит международный бизнес, в том числе, и бизнес Европы. "Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается - это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру", - сказала Яровая.

По ее мнению, главная цель доклада - повлиять на президентские выборы в России, на что откровенно указывает и само его название. Парламентарий полагает, что в таких условиях единственно возможный путь для России и других стран - это суверенитет и многополярный баланс как страховка и гарантия безопасности и честной конкуренции.

По ее словам, Россия оказалась готова к санкционной политике США и может сегодня сохранять экономическую, политическую и социальную стабильность, обеспечивать суверенитет и безопасность.

"Кремлевский список"

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Как сообщалось ранее, согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.