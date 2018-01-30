В Сочи объяснили задержку открытия Конгресса нацдиалога по Сирии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи задерживается в связи с ожиданием ряда участников, проблемы возникли из-за прибывшей из Турции делегации оппозиции, выдвинувшей дополнительные требования.

"Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями", - сказал член оргкомитета конгресса, заместитель директора департамента информации и печати Артем Кожин.

Так он ответил на просьбу российских агентств прокомментировать информацию, распространенную во вторник иностранными СМИ, оботказе части приглашенных принять участие в конгрессе.

По его информации, "сегодня утром министр иностранных дел Сергей Лавров провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что данная проблема будет решена".

"В данный момент эта группа оппозиции находится в здании аэропорта Сочи", - добавил Кожин.