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На Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи созданы три органа

Есть обновление от 21:48

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В рамках Конгресса национального диалога Сирии сформированы президиум, организационный комитет и комитет по подсчету голосов, а по итогам будет создана Конституционная комиссия, сообщила "Интерфаксу" лидер "астанинской" платформы сирийской оппозиции Ранда Кассис.

"Мы сформировали в рамках Конгресса национального диалога Сирии три органа: президиум, организационный комитет, а также комитет по подсчету голосов", - сказала она.

Кассис выразила надежду, что удастся сформировать Конституционную комиссию. "Именно создание этой комиссии станет началом политического урегулирования в Сирии", - подчеркнула она. Говоря о том, кто войдет в состав такой комиссии, она пояснила, что там будут представители от четырех крупных оппозиционных групп, присутствующих на Конгрессе.

"Сейчас на Конгрессе присутствуют представители четырех больших оппозиционных групп. Также есть делегация внутренней оппозиции. Представители от этих четырех групп войдут в Конституционную комиссию", - сказала она.

Со своей стороны участник Конгресса, депутат Народного совета Сирии Ахмад Кязбари пояснил, что Конституционная комиссия будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. "Во всем мире существуют методы принятия конституции, и мы не придумываем новые. Любые поправки к конституции или принятие конституции осуществляются через голосование парламентом Сирии. Мы говорим о комитете, который будет обсуждать поправки, а не принятие Конституции. Это комитет для обсуждения поправок", - отметил он.

Теги: Сирия, Сочи
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