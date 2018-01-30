Песков призвал дождаться анализа "кремлевского доклада" США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Публикация "кремлевского доклада" США, в котором максимально широко упоминаются высшие члены руководства России, требует анализа, лишь после него можно дать заключение и прийти к каким-то выводам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С большой долей вероятности я могу предположить, что вопросы об этом списке будут заданы президенту сегодня на встрече с доверенными лицами, поэтому я не стал бы сейчас делать каких-то развернутых комментариев", - сказал Песков журналистам во вторник.

При этом он заметил: "Предстоит проанализировать эту публикацию, проанализировать факт публикаций именно такого списка максимально широкого с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно".

"Лишь после анализа можно будет, наверное, давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам. Не стал бы в данном случае забегать вперед", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом он обратил внимание на то, что россияне, включенные в США в так называемый "кремлевский список", де-факто названы врагами США. "Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США", - сказал Песков, добавив, "вот это подход, это заявление".

При этом Песков заявил, что равнодушен к включению его самого в так называемый "кремлевский доклад", поступивший в конгресс США. "Что касается моей фамилии, то там (в докладе) фамилии всех. Тут нечего говорить", - сказал пресс-секретарь президента.

"Кремлевский список"

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Как сообщалось ранее, согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.