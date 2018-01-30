Не попавший в "кремлевский доклад" Кудрин призвал отнестись к нему спокойно

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что "кремлевский доклад" не является поводом для разрыва отношений с США, относиться к нему надо спокойно (имя Кудрина отсутствует в перечне американского ведомства).

"Относиться к этому ("кремлевскому докладу") надо спокойно, не нужно разрывать отношения", - написал Кудрин в твиттере во вторник.

Сам "кремлевский доклад" он назвал "формальным выполнением поспешно принятого закона".

По словам Кудрина, "и сам закон ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), и список, и возможные санкции нелогичны".

"Надо принимать меры по преодолению этой фазы", - отметил экс-министр финансов РФ.

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и направлен в Конгресс.

В список включены 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний: в их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков и другие.