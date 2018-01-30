Следствие выявило три возможных причины исчезновения судна "Восток" в Японском море

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают три версии инцидента с судном "Восток", пропавшим 25 января в Японском море.

"Следствием рассматривается три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУ) СК России Дарья Немцева. Она добавила, что получены объективные данные о штормовой погоде в предположительном районе нахождения судна в момент срабатывания аварийного радиобуя.

Поиски пропавших моряков и судна продолжаются. Следствие следит за ходом поисковой операции, следователи осмотрят предметы, обнаруженные поисковыми судами в море.

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота.

В понедельник координатор поисково-спасательной операции принял решение о прекращении активной фазы операции из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Поиски продолжат проходящие в том районе суда. Кроме того, 30 января в краевом главке МЧС сообщили, что в поисках на протяжении еще двух дней планируется участие самолетов МЧС.

По факту потери связи с судном "Восток" в Японском море возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".