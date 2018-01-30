Суд признал законным иск бизнесмена Михайлова к Навальному

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным удовлетворение иска о защите чести и достоинства бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) из-за статьи об именных часах от президента.

"Решение Люблинского суда Москвы от 2 октября 2017 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная решение - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу - в течение семи дней Навальный должен опровергнуть и удалить информацию, распространённую 8 августа на его сайте , о якобы подаренных Михайлову часах от президента России.

7 августа прошлого года Люблинский суд отказался

удовлетворить другой иск Михайлова к Навальному и ФБК из-за фильма "Чайка", где утверждалось, что бизнесмен является руководителем организованной преступной группировки. Юристы предпринимателя обжаловали это решение в Мосгорсуде, который, однако, признал его законным.