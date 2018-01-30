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Штраф ФБК за отказ удалить фрагмент видео по иску Усманова признали законным

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал законным административный штраф в 70 тысяч рублей, назначенный столичным управлением Службы судебных приставов Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального за отказ исполнить судебное решение и удалить фрагмент видеоролика по иску бизнесмена Алишера Усманова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление начальника отдела старших судебных приставов межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении судьи Хызыра Муссакаева, оглашенном во вторник.

Также суд признал законным еще два штрафа ФБК в 30 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно за "неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера" (ст. 17.15 КоАП РФ) и штраф в 15 тыс. рублей, назначенный директору фонда Роману Рубанову за "нарушение законодательства об исполнительном производстве" (ст. 17.14 КоАП РФ).

Как следует из оглашенных в суде материалов, "штрафные" постановления были вынесены ФБК и Рубанову в связи с тем, что с сайтов и страниц фонда не были удалены ссылки на фильм-расследование "Он вам не Димон", фрагменты которого столичный Люблинский суд постановил удалить по иску Усманова.

В свою очередь, представитель ФБК пояснил суду, что исковые требования бизнесмена были выполнены - видео удалено и опровержение опубликовано, а доступ на сайты dimon.navalny.com и navalny.com, где остался фильм и текст расследования, имеет только сам Навальный, о чем в материалах дела имеется заявление последнего.

Навальный против Усманова

В апреле прошлого года Усманов обратился в столичный Люблинский суд с иском к основателю ФБК Навальному и самому фонду после публикации фильма-расследования, где, в частности, утверждалось, что бизнесмен передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", пост главы наблюдательного совета которого занимает однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В исковом заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в сюжетах,и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он заявлял, не соответствуют действительности.

Люблинский суд 31 мая полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК в течение трёх месяцев. Впоследствии Мосгорсуд изменил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики. Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.

Теги: Алексей Навальный, Алишер Усманов, ФБК
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