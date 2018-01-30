Путин высказался за реформу ветеринарной службы в России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за реформу ветеринарной службы в стране.

"По поводу реформы ветеринарной службы. Полностью с вами согласен: ситуация требует кардинальных изменений", - заявил президент во время встречи с доверенными лицами во вторник в Москве. Одна из них предложила создать единый координирующий орган в лице Россельхознадзора.

"То, что сейчас сложилось на практике, не соответствуют требованиям дня и наносит ущерб развитию сельского хозяйства и животноводства. Этим обязательно займемся", - заявил Путин.

Проблемы в сфере ветконтроля в стране возникли после административной реформы начала 2000-х годов. Тогда была разрушена единая "ветеринарная вертикаль", ветеринарные службы выведены из-под контроля Россельхознадзора и переданы в ведение регионов. Это во многом привело к ослаблению контроля за эпизоотической ситуацией в стране и распространению заболеваний животных.