В России

Рогозин оценил ущерб европейским компаниям от санкций США в сотни миллиардов долларов

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении России нанесли ущерб европейским компаниям в сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ущерб (для европейских производителей - ИФ) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке". Он подчеркнул, что от введения санкций пострадали европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.

"Они (американцы - ИФ) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Рогозин.

Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ. "С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил он.

Осенью 2017 года госдепартамент США опубликовал список из 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. В списке также фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

Теги: ОПК, Дмитрий Рогозин
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