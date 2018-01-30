Путин заявил о применении в Сирии 215 современных видов вооружений

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более двух сотен современных и перспективных видов вооружений было применено российскими военными в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

"По данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов используемой уже сейчас в войсках военной техники", - сказал Путин, отметив, что "в целом они подтвердили свои высокие характеристики".

Кроме того, президент сделал акцент на том, что положительным оказался и первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о ракетах "Калибр" и о менее известных ракетах Х-101.

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что ход операции "показал традиционную надежность и эффективность российского оружия".

Путин напомнил, что также впервые в боевых условиях были использованы самолеты стратегической авиации. "Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и "Панцирь", совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве", - сказал президент, отметив и тот факт, что был налажен четкий контроль над ситуацией в небе всего региона, в котором работали сильные авиационно-космические группировки ряда государств.

Он констатировал, что слаженно действовали силы Военно-морского флота. По его словам, корабли и подводные лодки наносили по инфраструктуре террористов точечные и концентрированные удары. Он также отметил роль, которую сыграли самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К.

Путин отметил и наличие некоторых недостатков российского вооружения, заявил о необходимости их устранения. "В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих, непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что почти все неисправности российской военной техники оперативно выявлялись и устранялись на месте проведения спецопераций усилиями техников предприятий ОПК. "За все время проведения операций на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1 200 представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99 процентов всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений", - сказал глава государства.

Он заявил, что при необходимости должны быть организованы дополнительные исследования, испытания и опытно-конструкторские работы, "чтобы довести до нужного уровня образцы техники". Он отметил, что по некоторым образцам техники такая работа уже проделана. "Нужно это сделать по всей номенклатуре. Прошу руководителей министерства обороны, генеральных конструкторов и представителей предприятий ОПК держать этот вопрос под постоянным контролем, обеспечить в этой работе четкое взаимодействие", - сказал Путин.