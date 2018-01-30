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РФ нанесла 100 ударов "калибрами" по боевикам в Сирии за время операции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Корабли и подводные лодки Военно-морского флота РФ нанесли сто ударов крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступление которого приведено на сайте министерства.

"Кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами "Калибр", - сказал Шойгу на военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии.

Кроме того, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов по боевикам крылатыми ракетами, каждая из которых уничтожила намеченную цель.

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Всего Воздушно-космические силы РФ совершили более 34 тысяч боевых вылетов во время операции в Сирии. По словам министра, высокую эффективность показали дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-34 и Су-35С.

Шойгу также сообщил, что Россия создала в Сирии эшелонированную систему для эффективной борьбы с ударными беспилотниками боевиков.

"В ходе операции в Сирии мы внимательно изучили применяемые боевиками средства вооруженной борьбы, в том числе иностранного производства, а также самодельные и нестандартные образцы. Выработали эффективные способы борьбы с ними", - заявил Шойгу.

По его словам, для противодействия этим беспилотникам выстроена эшелонированная система, включающая в себя комплексы разведки и наблюдения, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Сирийский опыт будет использоваться при подготовке российских войск, заключил министр.

Теги: Сергей Шойгу, Сирия
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