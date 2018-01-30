Пресс-секретарь Навального останется в отделе полиции до среды

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция не отпустила пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, задержанных в аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" во вторник юрист ФБК Иван Жданов.

"Киру и Руслана не отпустили, их оставили в отделе полиции до завтра. Суд, скорее всего, тоже будет завтра", - сказал он, уточнив, что заседания пройдут в Симоновском суде Москвы.

Жданов уточнил, что задержанным инкриминируются призывы к несогласованной акции. На них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Ранее Ярмыш сообщила в своем твиттере, что в аэропорту сотрудники полиции их задержали, досмотрели и забрали паспорта.

В минувшее воскресенье в российских городах прошли акции сторонников Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ было задержано 266 человек, впоследствии они были отпущены из отделов полиции.