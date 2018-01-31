Ведущий "Навальный Live" получил 8 суток ареста за призывы к несогласованной акции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в среду назначил ведущему YouTube-канала "Навальный Live" Руслану Шаведдинову восемь суток административного ареста за призывы к участию в несогласованной акции.

"Шаведдинов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 (организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, суд переквалифицировал обвинение Шаведдинову на более мягкое.

Изначально на ведущего был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий), наказание по которому предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 200 часов, или до 30 суток административного ареста.

Шаведдинов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш были задержаны сотрудниками полиции накануне в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Вильнюса. Из аэропорта их доставили в отдел полиции, где после составления административных протоколов их оставили на ночь.

В минувшее воскресенье в российских городах прошли акции сторонников Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ было задержано 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.