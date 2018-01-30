Более 850 человек совершили связанные с терроризмом преступления в России в 2017 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На территории РФ в 2017 году выявлено почти 900 человек, совершивших преступления связанные с терроризмом, следует из данных, размещенных на сайте статистики Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, с января по декабрь 2017 года на территории РФ было выявлено 1871 преступление террористического характера, за указанный период выявлено 873 человека, совершивших преступления террористического характера.

В Генпрокуратуре отмечают, что среди зафиксированных преступлений террористического характера террористический акт, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение о теракте, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

По данным ведомства, в минувшем году на территории РФ было зарегистрировано 1521 преступление экстремисткой направленности, выявлено 972 лица, совершивших такие преступления.

Наибольшее число преступлений террористического характера и экстремистской направленности зарегистрировано на территории Дагестана, отметили в Генпрокуратуре. На втором месте по количеству зарегистрированных преступлений террористического характера находится Чечня, а по количеству зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности - Москва.