Два легких землетрясения произошли в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Два подземных толчка зарегистрированы в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР в среду. "Первое (сейсмособытие произошло) в 21:22 с эпицентром в 20 километрах от города Тырныауз с магнитудой 3.2, второе в 22:10 с эпицентром в 20 километрах от селения Верхний Баксан с магнитудой 3.4 на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведен мониторинг сельских поселений главами и работниками администраций, сотрудниками Отдела МВД Эльбрусского района. "Жертв и разрушений не обнаружено", - подчеркивает пресс-служба. Организовано взаимодействие со службами жизнеобеспечения Эльбрусского района.