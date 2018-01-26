Землетрясение магнитудой 4,1 произошло под Туапсе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в пятницу утром в районе Туапсе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:09 мск в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по краю поступила информация, что в Новомихайловском городском поселении в Туапсинском районе произошло сейсмособытие. Жителями толчки ощущались", - сказал сотрудник пресс-службы. Эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря на удалении 2,5 км от берега.

По данным муниципальной дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района, жертв и разрушений нет, эвакуация местных жителей не проводилась.

Ранее, 21 января, землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в районе Анапы.