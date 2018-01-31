Генпрокуратура подтвердила отправку в Дагестан комиссии для проверки соблюдения законов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый замгенпрокурора Александр Буксман подтвердил, что в Дагестане работает спецкомиссия с участием генпрокуратуры для проверки состояния законности в регионе.

Отвечая на вопрос, работает ли такая комиссия в Дагестане, он сказал: "Это уже давно". "Для проверки состояния законности в республике", - пояснил он, подтвердив, что в спецкомиссию входят представители Генпрокуратуры.

Накануне источники РБК сообщили , что в Махачкалу из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, которые собирают доказательную базу в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.

"На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе", - сказал источник РБК в МВД. Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.