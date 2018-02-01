МВД и ФСБ начали обыск в администрации одного из районов Дагестана

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Силовики проводят специальные мероприятия по проверке административной документации в Табасаранском районе Дагестана, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Обыски в администрации Табасаранского района проводят сотрудники ФСБ и управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в Дагестан прибыла спецкомиссия в составе представителей прокуратуры и других силовых ведомств во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком.

21 января по обвинению в земельных махинациях был арестован мэр столицы Дагестана Махачкалы Муса Мусаев. По версии следствия, в марте 2016 года. Мусаев, заведомо зная, что земельный участок в Махачкале площадью около 17,5 тыс. кв. м является собственностью руспублики, превымив свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" этого участка в собственность за 1,1 млн рублей.