Автора статьи "Из Калуги с джихадом" после обыска повезут на допрос как свидетеля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Журналист Павел Никулин, в квартире которого в среду проводится обыск, является свидетелем по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, сообщила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

По ее словам, обыск в квартире продолжается, а по его окончании журналиста повезут на допрос.

Ранее сообщалось, что обыск в квартире Никулина проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) из-за его статьи "Из Калуги с джихадом", опубликованную в The New Times в марте 2017 года.

Обыск проводят сотрудники управления ФСБ по Калужской области, где и было возбуждено уголовное дело, в его рамках изъята техника и футболки.

В мае 2017 года главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила о полученном редакцией предупреждении от Роскомнадзора за материал Никулина "Из Калуги с джихадом". Она уточнила, что ведомство усмотрело в журналистском материале "признаки оправдания терроризма". В июне того же года журнал был оштрафован за статью на 100 тысяч рублей.