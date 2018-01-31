Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области увеличилось до 15 человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в ДТП с участием автобуса в Ростовской области в среду утром получили травмы 15 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Госпитализировано 15 пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Саратова в Ростов-на-Дону. По состоянию на 11:00 мск, 14 человек были направлены в центральную районную больницу Белокалитвенского района и один - в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинского", - говорится в пресс-релизе.

Ранее агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщали о 13 пострадавших, в пресс-службе Главного управления МВД России по региону - о 14 получивших травмы пассажирах.

В пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области также отметили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Рейсовый автобус перевернулся в Белокалитвинском районе Ростовской области около 04:00 по московскому времени в среду. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Среди пострадавших также есть ребенок. Автобус следовал по маршруту "Саратов - Ростов". Всего в автобусе находились 31 пассажир и два водителя. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя.