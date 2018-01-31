Число жертв ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до пяти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в ДТП с участием автобуса в Ростовской области скончался в больнице, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Один из госпитализированных пострадавших умер в больнице. Таким образом, количество погибших достигло пяти человек", - сказал собеседник агентства.

В больницах остаются 14 человек. Они были доставлены в центральную районную больницу Белокалитвенского района и в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинского.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщила агентству "Интерфакс" представитель прокуратуры региона Оксана Сухарева. По ее словам, расследование находится на контроле прокуратуры.

Рейсовый автобус перевернулся в Белокалитвинском районе Ростовской области около 04:00 по московскому времени в среду. В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли, 15 человек, среди которых тоже есть ребенок, пострадали. Автобус следовал по маршруту "Саратов - Ростов". Всего в автобусе находились 31 пассажир и два водителя. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя.