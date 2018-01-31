Представители штаба Собчак принесли в ЦИК 24 контейнера с подписями

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", принесла в ЦИК подписи избирателей в поддержку на президентских выборах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители штаба Собчак принесли в Центризбирком 24 контейнера с 105 тысячами подписными листами.

Как сообщил журналистам руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев, "подписи были собраны практически во всех регионах, кроме Чечни, Крыма и Севастополя".

"Помимо необходимых 105 тысяч, мы принесли еще дополнительно более 3 тысяч подписей", - уточнил он.

22 января Валеев сообщал, что необходимые для регистрации Собчак на выборах президента РФ 100 тысяч подписей уже собраны, однако сбор был продолжен.

В понедельник, 29 января, подписи в ЦИК привезли представители избирательного штаба Владимира Путина. Как передавал корреспондент "Интерфакса", уполномоченные представители Путина принесли в ЦИК около 30 коробок, в которых находились порядка 315 тысяч подписей в поддержку их кандидата.

30 января "Партия Роста" сообщила, что ее лидер Борис Титов передал в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты РФ.