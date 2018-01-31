Матвиенко назвала условия встречи с послом США Хантсманом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Никаких официальных обращений посла США в РФ Джона Хантсмана о встрече в Совет Федерации пока не поступало, но если это произойдет, решение будет приниматься в зависимости от графика и ряда обстоятельств, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"На сегодняшний день никаких официальных обращений посла Соединенных Штатов Америки в Совет Федерации с просьбой встретиться не поступало", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Если такое обращение поступит, то в зависимости от моих возможностей и моего графика, а он сейчас достаточно напряженный, а также в зависимости от того, как соответствующие структуры в США будут отвечать на обращения посла РФ в Америке, в том числе Конгресс, в зависимости от этих обстоятельств и будет приниматься мною решение", - отметила она.

При этом в целом Матвиенко считает, что Россия и США должны общаться и поддерживать диалог, так как это непременное условие лучшего понимания и взаимодействия.

На прошлой неделе посольство США в Москве в своем твиттере сообщило, что Ханстман запросил встречи с руководителями кремлевской администрации, представителями правительства, Совета Федерации и Госдумы РФ, ФСБ РФ, а также главами крупных российских компаний.