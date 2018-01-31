Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
В России

Минобороны подтвердило планы развернуть комплексы "Искандер-М" под Калининградом

Есть обновление от 14:48

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Калининградской области создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", сообщил командир ракетной бригады Анатолий Городецкий.

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал Городецкий в среду в Минобороны РФ на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" заступят на боевое дежурство в Калининградской области в начале 2018 года, писала 4 декабря газета "Коммерсантъ".

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили "Интерфаксу", что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов, не назвав их тип.

В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области "Искандеров-М".

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Теги: Калининградская область, Искандер-М
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Песков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"Песков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
Потасовка произошла во время эфира в радиостудии между Николаем Сванидзе и Максимом ШевченкоПодробнее
В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"
По словам Дмитрия Пескова, совершенно неважно, был ли заменен список в последний момент перед публикациейПодробнее
Еще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонки
Один из них принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковкеПодробнее
Патрушев усомнился во влиянии "кремлевского доклада" США на политику РФПатрушев усомнился во влиянии "кремлевского доклада" США на политику РФ
США пытаются за внешними угрозами скрыть внутренние проблемы, уверен секретарь Совбеза РоссииПодробнее
Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи КрымаПентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи Крыма
Во время подлета российский истребитель показал самолету ВМС США подвешенные под крыльями ракеты класса "воздух-воздух"Подробнее
Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"
По словам главы государства, за лицами, попавшими в это досье, стоят рядовые граждане, то есть все 146 млн россиянПодробнее
Путин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернетеПутин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернете
Вместе с тем президент отметил, что "сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете"Подробнее
Песков призвал дождаться анализа "кремлевского доклада" СШАПесков призвал дождаться анализа "кремлевского доклада" США
По его словам, включение в список такого состава высших членов руководства России беспрецедентноПодробнее
Реакции фигурантов "кремлевского списка"Реакции фигурантов "кремлевского списка"
Кто и что сказал, обнаружив свое имя в перечне Минфина СШАПодробнее
Пропавшее в Японском море судно будут искать не менее двух днейПропавшее в Японском море судно будут искать не менее двух дней
После завершения активной фазы поисков судно поищут с самолетами-амфибиямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"В миреТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАЭкономикаМинюст США начал расследование против Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииПентагон опубликовал видео перехвата Су-27 самолета ВМС США близ Крыма

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеВ ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону Подробнее

Армена Джигарханяна госпитализировали

Глава СПЧ заявил об умалении человеческого достоинства фигурантов "Кремлевского списка"

Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка Подробнее

Российский футболист Караваев стал игроком голландского "Витесса"

Сибирский банк реконструкции и развития приостановил операции по счетам

Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без офиса

Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Американский самолет провел оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Сборная России проиграла Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Суперлуние

Суперлуние5 фото

Россия решила начать производство хлопка

Миллер назвал ключевым разрешение на прокладку Nord Stream 2 в территориальных водах ФРГ

Российские ядерщики заказали "военные" жилеты от радиации

Дзюба перешел в тульский "Арсенал"

Дзюба перешел в тульский "Арсенал"Футболист, права на которого принадлежат "Зениту", будет выступать в тульской команде на правах аренды Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru