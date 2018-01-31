Минобороны подтвердило планы развернуть комплексы "Искандер-М" под Калининградом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Калининградской области создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", сообщил командир ракетной бригады Анатолий Городецкий.

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал Городецкий в среду в Минобороны РФ на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" заступят на боевое дежурство в Калининградской области в начале 2018 года, писала 4 декабря газета "Коммерсантъ".

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили "Интерфаксу", что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов, не назвав их тип.

В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области "Искандеров-М".

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.