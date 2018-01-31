Присяжные при пересмотре дела признали экс-проректора ГУСЭ виновным в убийстве ректора вуза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Присяжные в Ленинградском областном суде вынесли обвинительный вердикт по делу бывшего проректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Василия Соловьева об организации убийства в 2012 году ректора этого вуза Александра Викторова.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт семью голосами против пяти. Девять присяжных проголосовали за то, что В.Соловьев достоин снисхождения, трое проголосовали против", - сообщил "Интерфаксу" адвокат фигуранта Мурад Мусаев в среду.

По его словам, обсуждение последствий вердикта в Ленинградском областной суде состоится в четверг. Дата объявления приговора пока не определена.

Как сообщалось, 16 ноября 2016 года Ленинградский областной суд вынес оправдательный приговор Соловьеву. Приговор состоялся после того, как 10 из 12 присяжных вынесли оправдательный вердикт. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор, посчитав, что сторона защиты оказала давление на присутствующих в зале суда.

Суть обвинения

По версии следствия, Соловьев в 2012 году из мести организовал убийство ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, который ранее направил ряд исковых заявлений в отношении подконтрольных Соловьеву организаций о взыскании ущерба, причиненного университету из-за невозврата денег за обучение студентов и отчуждения спорных объектов недвижимости.

"При этом Соловьев, зная об осведомленности окружающих о существующем конфликте между ним и Викторовым, планируя совершение преступления, использовал данное обстоятельство в свою защиту. Он понимал, что наличие известного всем открытого конфликта не даст оснований подозревать его напрямую, поскольку является очевидным", - сообщал "Интерфаксу" ранее Владимир Маркин, занимавший тогда пост официального представителя СКР.

Как установило следствие, Соловьев предложил своему знакомому Виталию Ковалеву принять участие в преступлении за вознаграждение в виде 30 тысяч евро и объекта недвижимости в городе. "Согласившись, Ковалев привлек в качестве соисполнителей своих знакомых Вячеслава Макарова и Андрея Елисеева. В результате 5 сентября 2012 года, получив от Ковалева необходимую для осуществления убийства информацию, при участии Макарова, Елисеев, находясь на территории участка, где проживал потерпевший, произвел в него не менее пяти выстрелов. От полученных ранений Викторов скончался на месте", - сообщал Маркин.

Ранее Ленинградским областным судом были приговорены к длительным срокам лишения свободы соучастники преступления Елисеев, Макаров и Ковалев. Расследование проводилось управлением по расследованию особо важных дел СКР.