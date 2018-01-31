В Петербурге завели уголовное дело после налета на ювелирный салон и перестрелки с полицией

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о разбое и покушении на жизнь полицейского возбуждено в Санкт-Петербурге после налета на ювелирный салон и перестрелки с патрульным экипажем, сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, вечером в среду магазин, расположенный в одном из домов по проспекту Большевиков, ворвались неизвестные в масках. "Угрожая оружием, они похитили ювелирные изделия, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. На территории Красногвардейского района указанный автомобиль был обнаружен нарядом полиции", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые, "пытаясь скрыться, открыли стрельбу". "В результате завязавшейся перестрелки один из полицейских получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, угрозы для его жизни нет. Ответным огнем были ранены двое нападавших", - говорится в сообщении.

Ранее об инциденте сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что еще один участник нападения скрылся, ведётся его розыск.