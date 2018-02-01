БДК "Цезарь Куников" пополнит эскадру в Средиземном море

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Цезарь Куников" начал переход из Севастополя в Средиземное море, где войдет в состав соединения Военно-морского флота России. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море для пополнения группировки ВМФ России", - сказал Трухачев.

"По плану в пятницу после прохождения черноморских проливов, корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе фрегат "Адмирал Григорович", - отметил он.

БДК "Цезарь Куников" в соответствии с плановой ротацией сил сменил в составе группировки БДК "Азов" Черноморского флота.

Как сообщал "Интерфакс", БДК "Ямал" ЧФ РФ проходит ремонт на севастопольском "Севморзаводе". Корабль получил повреждения 30 декабря при столкновении в Эгейском море с иностранным торговым судном.

БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, в частности, участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской группировки и сирийской правительственной армии, ведущей бои с боевиками.

Российские боевые корабли будут на постоянной основе выполнять задачи в Средиземном море, сообщил в декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Никуда мы не уйдем. В Средиземноморье сейчас действует на постоянной основе наше штатное соединение кораблей. Оно там и до событий в Сирии действовало, с 2015 года. И останемся на постоянной основе", - сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море включает корабли и подлодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

В декабре было заявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.

В начале декабря в Генштабе РФ заявили о разгроме в Сирии террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Российские военные сообщили, что под контролем ИГИЛ в Сирии не осталось ни одного населенного пункта.

В конце декабря Герасимов заявил, что он рассчитывает на окончательный разгром "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в Сирии в 2018 году.

Шойгу заявил 26 декабря, что военное ведомство приступило к формированию постоянной военной группировки в Тартусе и Хмеймиме.