Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Орск" во вторник прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что БДК "Орск", судя по его осадке, шел сильно нагруженным. На его верхней палубе замечено большое количество тентованных грузовиков "КамАз", а также грузовых автомашин ЗИЛ-131 с кузовами-фургонами типа "Кунг ", окрашенными в зеленый цвет. Это уже второй поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.

Как сообщалось, с начала года походы в Сирию с грузами совершали БДК "Орск", "Азов", "Александр Отраковский", "Минск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе ракетный фрегат "Адмирал Григорович".