Самарский школьник объяснил непониманием в семье приход в колледж с оружием

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Причиной психологического срыва самарского школьника, который в январе пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы, могли стать завышенные требования со стороны родителей, сообщила журналистам руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина.

"И классный руководитель (школьника - ИФ), и директор школы говорят о том, что в основе его хулиганского поступка лежало непонимание с родителями, которые, как говорил нам ребенок, предъявляли к нему слишком высокие требования", - сказала Галузина на пресс-конференции в Самаре.

По словам школьника, ему было трудно соответствовать требованиям в семье и он "находился в большом напряжении". "Это был, так сказать, выход, поза", - объяснила Галузина причину поступкаученика.

"Припугивать учителя ему не было смысла: он нормально учился, у него не было конфликтных отношений ни с учителем, ни с другими детьми", - отметила она.

Галузина сообщила также, что до инцидента семья школьника выглядела "абсолютно благополучной": у родителей хорошая работа, в семье достаток, мать мальчика является членом родительского комитета класса, а сам ребенок учится почти без "троек" и дополнительно занимается музыкой.

Сейчас уроки со школьником проводятся дистанционно, на дому.

"Он получает домашние задания, выполняет их дома, затем отсылает их педагогам и получает оценки", - сказала Л.Галузина.

Ранее сообщалось, что утром 25 января ученик 2002 года рождения пронес в здание колледжа на улице Советской Армии в Самаре две пневматические винтовки, а также дымовые факелы, которые затем разбросал в коридоре учебного заведения. В ходе инцидента никто не пострадал.