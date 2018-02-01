В Госдуме после нападений в школе предложили повысить возраст обращения к наркологам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В связи с инцидентом в пермской школе в Госдуме обсуждается вопрос повышения возраста, в котором можно обращаться к наркологам только добровольно, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"На сегодняшний день у нас, по действующему законодательству, начиная с 15 лет, ребенок сам принимает решение, обратиться ему к наркологу или не обратиться, состоять на учете в диспансере или не состоять. На мой взгляд, это слишком маленький возраст для того, чтобы решение принималось без участия родителей. Возраст необходимо поднимать до 18 лет", - сказал Исаев журналистам во время рабочей поездки в Удмуртию.

"Это обсуждается (в Госдуме - ИФ)", - добавил он. Исаев отметил, что такой вопрос был поднят в связи с тем, что "есть подозрение, что в пермской школе ребенок, к сожалению, употреблял наркотики".

15 января в школе №127 города Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.