В СКР сообщили о кратном росте числа жалоб россиян на врачей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в прошлом году направили в суды почти втрое больше уголовных дел о врачебных ошибках, чем пять лет назад. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Количество обращений граждан, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, растет из года в год. Еще в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза - до 6050", - сказала Петренко "Интерфаксу".

По ее словам, на личном приеме председателя СК Александра Бастрыкина "каждое третье обращение связано с врачебными ошибками".

При этом, отметила Петренко, не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки.

"Так, например из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60, а в 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175", - сказала представитель СК.

Дело Мисюриной

Суд в Москве на минувшей неделе признал врача-гематолога Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента в 2013 году, и приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор вызвал широкий общественный резонанс.

Накануне прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы внесла апелляционное представление на приговор Черемушкинского суда столицы в отношении Мисюриной, попросив отменить состоявшееся судебное решение, вернуть уголовное дело прокурору, а Мисюрину освободить из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор в отношении врача "беспределом".

По данным ГСУ Следственного комитета РФ по Москве, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента. По данным ведомства, комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы указали на вину Мисюриной, эти выводы подтвердили показания независимых экспертов и специалистов в области гематологии медицинских учреждений федерального значения.

Уголовное дело о смерти пациента, которому Мисюрина (была тогда сотрудником частной медклиники) делала трепанобиопсию в 2013 году, было возбуждено в 2015 году.