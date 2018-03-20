Пациентке ульяновской больницы ошибочно ввели формалин вместо физраствора

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Ульяновской области проводят проверку по факту врачебной ошибки в одном из медучреждений региона, в результате которой пациентке ошибочно ввели в организм токсическое вещество.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает во вторник, что инцидент произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России Егорова.

"После проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии соответствующей документации из медучреждения.

На сайте министерства здравоохранения региона ранее сообщили , что токсическое вещество было введено в брюшную полость пациентки вместо физраствора. По официальным данным ведомства, через две минуты после обнаружения ошибки было проведено промывание для выведения вещества из организма, а также оказан полный спектр необходимой медицинской помощи. Женщину подключили к аппарату "искусственная почка".

"Была проведена консультация с федеральными экспертами института токсикологии ФМБА России, а также научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н.Склифосовского", - приводятся в сообщении слова главного врача Ульяновской областной клинической больницы Павла Дегтяря.

В настоящее время обстоятельства врачебной ошибки выясняет специально созданная комиссия. "Состояние пациентки находится на моем личном контроле. При необходимости женщина будет переведена в федеральное медицинское учреждение для оказания медицинской помощи самого высокого уровня", - подчеркнул министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдулов, слова которого приводит областной Минздрав.